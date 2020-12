Jupiter a Saturn budú v konjukcii po takmer 800 rokoch

Táto udalosť je taká legendárna, že si ju niektorí spojili so slávnou betlehemskou hviezdou, ktorá viedla troch mudrcov v príbehu Biblie o narodení.

Tí, ktorí chcú fotografovať tento okamih, to môžu urobiť ľahko. Stačí mať fotoaparát na statíve s nastavenou expozíciiou do 10 sekúnd a mali by ste dokázať zachytiť planéty a hviezdy v pozadí. Udalosť by mala byť viditeľná odkiaľkoľvek na Zemi, ak budete mať štastie na jasnú oblohu.

V astronómii dochádza ku konjunkcii, keď sa pri pozorovaní zo Zeme na oblohe objavia ktorékoľvek dva astronomické objekty (asteroidy, mesiace, planéty, hviezdy) blízko seba. Aktuálna konjunkcia konkrétne zahŕňa Jupiter a Saturn. K tomu dochádza iba každých 19,6 rokov, takže táto udalosť býva zriedkavá, ale udalosť z 21. decembra bude najbližšou pozorovateľnou konjunkciou týchto dvoch od roku 1226. Niektorí ľudia tvrdia, že podobné planetárne zhromaždenie vytvorilo legendárnu betlehemskú hviezdu, ktorá viedla biblických kráľov, tiež známych ako traja mudrci ku Kristovi. Dokonca aj nemecký astronóm Johannes Kepler túto myšlienku rozvinul už v 17. storočí.

