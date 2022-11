John Wick sa možno dostane aj do herného sveta

Hlavne neublížte Wickovmu psovi.

Generálny riaditeľ filmového štúdia Lionsgate - Jon Feltheimer mal údajne vypustiť informáciu, že sa zahráva s myšlienkou vzniku hry na motívy populárnej filmovej série - John Wick, kde hrá hlavnú úlohu Keanu Reeves. Prvýkrát ste mali možnosť vidieť Johna Wicka v akcii v roku 2014 a odvtedy sa natočili ešte ďalšia dva filmy. Väčšina ľudí nemá problém súhlasiť a schváliť kroky filmového hrdinu, keď sa mu zlodeji vlámali do domu, chceli mu kradnúť auto a zabiť psa. To donútilo nájomného vraha na dôchodku vrátiť sa späť do akcie a začať krvavú vendetu.

O tom, že filmová séria má úspech svedčí aj vydanie akčnej strategickej hry v roku 2020, ktorú vytvorilo herné štúdio Bithell Games. Hra získala pozitívne reakcie hráčov. Tentokrát by mal vzniknúť AAA herný titul, o ktorého vývoj by sa mala postarať zatiaľ neznáma herná spoločnosť. Filmové štúdio verí, že je možné vytvoriť kvalitnú hru s hlavným hrdinom. Napriek tomu zatiaľ nie je známe, ako bude hra zapojená do filmového kanónu, prípadne či bude jeho súčasťou. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na nové filmy, pričom štvrtý film by mal uzrieť svetlo svet už budúci rok.

Zdroj: Techspot,