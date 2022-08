John McAfee má byť stále živý

Zakladateľ antivírusovej spoločnosti by mal byť podľa slov bývalej priateľky stále na žive.

Podľa bývalej priateľky Johna McAfeeho - Samanthy Herreraovej, má byť zakladateľ antivírusovej spoločnosti na žive. McAfee sa mal obesiť v španielskom väzení počas mesiaca júl ešte minulý rok. Lenže podľa Herreraovej, má McAfee žiť v Spojených štátoch amerických a o tejto skutočnosti majú vedieť len traja ľudia, ktorých identitu neprezradila. Informácia sa objavila v dokumente streamovacej spoločnosti Netflix - Running With the Devil: The Wild World of John McAfee. Zatiaľ sa túto informáciu nepodarilo potvrdiť, ani vyvrátiť, ale voči tomuto tvrdeniu sa skepticky vyjadril režisér dokumentu - Charlie Russell, ktorý pochybuje, že by bol McAfee živý.

John McAfee bol zatknutý v Španielsku v roku 2020 za daňové úniky. 23. júna 2021 schválil španielský súd vydanie bývalého zakladateľa antivírusovej spoločnosti do Spojených štátov amerických, lenže niekoľko hodín na to sa objavili správy o tom, že McAfee spáchal samovraždu vo väzení. Potvrdila to aj oficiálna pitva. McAfee nejaký čas pred svojou smrťou písal na sociálnej sieti Twitter príspevky, kde vystríhal pred tým, že ak ho nájdu mŕtveho vo väzení, nebude to samovražda.

Bývalá McAfeeho manželka - Janice je taktiež presvedčená, že jej ex-manžel bol zavraždený. Janice by mala stále žiť v Španielsku. McAFeeho dcéra žiada, aby bolo telo jej nebohého otca spopolnené a poslané späť do Spojených štátov amerických.

Zdroj: Gizchina,