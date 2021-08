JioPhone Next - absolútny základ

Smartfón JioPhone Next patrí medzi absolútny základ, od ktorého nemôžete chcieť veľa.

Z času na čas sa objaví zariadenie, ktoré síce nepatrí medzi vlajkové lode, ani medzi strednú triedu, no patrí do absolútneho základu, až si myslíte - prečo vlastne vzniklo? Táto otázka sa týka aj smartfónu JioPhone Next, ktoré patrí presne medzi základné zariadenia, ale tu nastáva zamyslenie sa nad jeho funkčnosťou. Asi každý mal tú česť pracovať s ,,jednoduchým,, zariadením s Androidom a vie, že práca s ním nebýva práve najľahšia. Najväčším kameňom úrazu býva softvérová odladenosť systému a jeho náročnosť na hardvér, aj keď ide o odľahčený systém.

Pripravovaná indická novinka od spoločnosti Reliance vznikla v spolupráci s vyhľadávacím gigantom Google. JioPhone Next bude poháňaný procesorom Snapdragon 212, vyrobeným spoločnosťou Qualcomm. Ten istý čipset poháňa aj smartfón 1.4 od konkurenčnej Nokie. Procesoru sekunduje 2 GB RAM. Novinka príde na trh s operačným systémom Android 11 vo verzii Go, no zatiaľ nie je známe, či zariadenie dostane aj prípadnú aktualizáciu na Android 12 Go. V smartfóne bude predinštalovaná fotoaplikácia Google Camera Go a Duo Go. Selfie kamera bude mať rozlíšenie 8 Mpix, kým zadný fotoaparát bude mať rozlíšenie 13 Mpix (OmniVision OV13B10).

Zdroj: GSMArena,