Jeep má zaujímavého dodávateľa čelných skiel

Jeep má nového dodávateľa pre čelné sklá.

Automobilová spoločnosť Jeep uzavrela dodávateľský kontrakt so spoločnosťou Corning, ktorú môžete poznať v spojitosti so smartfónmi. Dotykové obrazovky smartfónov sú vo väčšine prípadov chránené práve sklami od výrobcu Corning. V prípade Jeepu tak ide minimálne o veľmi zaujímavý krok. Nové sklá by mali dostať hlavne automobily rady Gladiator a Wrangler, ktoré bývajú podľa výrobcu automobilov najviac vystavované nevhodným podmienkam. Novými čelnými sklami nebude osadená len nadchádzajúca generácia, ale aj tá súčasná.

Podľa automobilky Jeep sú sklá od Corningu ľahšie a odolnejšie, než doteraz používané čelné sklá. Sklá si môžete dať vymeniť aj u autorizovaných predajcov značky alebo u vybraných predajcov skiel. Sklá Gorilla Glass patria medzi tie najodolnejšie na trhu, pričom ich používa vo svojich smartfónoch nespočetné množstvo výrobcov. Je o nich známe, že dokážu odolať veľkej námahe, aj pádom na zem zo vcelku veľkej výšky a vďaka svojej odolnosti ľahko odolajú aj škrabancom. Je trošku otázne, ako vydrží sklo odolávať v iných podmienkach, než na aké bolo pôvodne navrhované, ale určite sa budete môcť spokojne rozlúčiť s odrazmi kamienkov a vďaka nim vytvorenými "pavučinami".

Zdroj: Cnet,