Je vývoj hry S.T.A.L.K.E.R. 2 ohrozený vďaka požiaru?

České kancelárie spoločnosti GSC Games zachvátil požiar.

Herná spoločnosť GSC Games si aktuálne prechádza pomerne ťažkým obdobím. Vývoj hry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sa od vzniku rusko-ukrajinského vojenského konfliktu skomplikoval. Vďaka tomu začali panovať obavy, či sa hráči dočkajú vytúženého pokračovania "jednotky". To sa našťastie vývojárom hry podarilo negovať a na hernom podujatí - Gamescon 2023 v Kolíne nad Rýnom, spoločnosť v stánku tvorcu hernej konzoly Xbox ukázala hrateľné demo. Spočiatku má byť hra exkluzívnou pre platformu PC a herné konzoly Microsoft Xbox Series S a X. Následne by hra mala byť uvoľnená aj na ďalšie herné platformy. Lenže nedávny požiar, ktorý sa udial v pražských kanceláriách môže vývoj hry poriadne skomplikovať.

Požiar mal vážne poškodiť jedno poschodie z troch, ktoré si herná spoločnosť prenajíma. Vďaka tomu si toto poschodie bude žiadať kompletnú rekonštrukciu. Našťastie podľa manažérky vývoja - Oľgy Rižkovej sa nikto z personálu, ani pracovníkov úradu nezranil. Bohužiaľ vznik požiaru zatiaľ nie je známy a aktuálne má prebiehať vyšetrovanie. Menej diplomaticky sa mal k požiaru vyjadriť jeden z vývojárov hry, vystupujúci na sociálnej sieti Discord pod prezývkou "Mol1t", podľa ktorého ich nezastaví žiaden požiar ani "podpaľač", v honbe za tým, aby bol vývoj hry dokončený. Vo vyjadrení dodal, že si prešli oveľa väčšími problémami. Hra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl by sa mala k hráčom dostať už počas prvého štvrťroka 2024.

Zdroj: Techspot,