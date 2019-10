Je toto už iPhone 12 pre rok 2020?

Unikol skorý prototyp iPhone 12 pre rok 2020? Zmenil sa žeby opäť displej?

Jeden z prvých renderov pre nový iPhone unikol len pár dní po uvedení modelu iPhone 11. Ben Geskin, ktorý vytvára rendery na základe leakov predpokladá, že budúcoročný iPhone má mať obrovský až 6.7“ displej. Kamery, proximity senzor či mikrofón sa má skryť do úzkeho rámu nad displej. Telefón by tak mal konečne prísť o notoricky známy notch (výrez v displeji). Menší model by mal mať 5.4“ OLED displej ale bude výrazne menší než súčasný iPhone 11 Pro.

Predpokladá sa, že sa vráti ikonický bočný frame (rám) z iPhonu 4/5/5S/SE. Mohlo by sa jednať opäť o kvalitnú chirurgickú oceľ. Apple si už ale určite dá pozor na problémy s anténou.

Na druhej strane Steve Hemmerstoffer, ktorý leakol dizajn iPhone 11 Pro poprel, žeby sa mohlo jednať o skutočný dizajn (aspoň finálny).

Zdroj: phonearena