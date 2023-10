Je osud hernej série Borderlands v ohrození?

Gearboxu sa finančne nedarí, jeho osud je otázny.

Spoločnosť Embracer group je známa skupovaním herných spoločností, lenže niektorým z týchto firiem sa prestalo finančne dariť a to je pre majiteľa problém. Jedným z takých herných štúdií je Volition, ktoré stálo za hernou sériou Saints Row. Firmu čakalo prepúšťanie vývojárov a reštruktualizácia, ale aj zrušenie vývoja plánovaných hier. Bohužiaľ kríza došla aj na spoločnosť Gearbox, ktorá stála za niekoľkými úspešnými hrami - séria Homeworld, Half-Life (Blue Shift, Opposing Force), Brothers in Arms, Battleborn a nakoniec aj Borderlands. Bohužiaľ, čo urobí vlastník s herným vydavateľom zatiaľ nie je známe, no existuje hneď niekoľko možností.

Objavili sa informácie, že niektoré spoločnosti údajne prejavili záujem o kúpu tohto už legendárneho herného vydavateľa. Pre pripomenutie, majiteľ vydavateľstva Embracer group kúpil Gearbox v roku 2021 za sumu približne 1,4 miliardy dolárov (1 303 624 000 eur). Možnosť predaja sa preto javí ako najreálnejšia, nakoľko Embracer group má zvažovať túto možnosť s firmami Goldman Sachs a Aream. Jedným z dôvodov na predaj Gearboxu má byť snaha spoločnosti znížiť svoj dlh o 605 miliónov dolárov (približne 563 366 925 eur), vďaka čomu by mal byť dlh "len" vo výške 903 miliónov dolárov (približne 840 860 055 eur).

Švédska spoločnosť pôvodne počítala s investíciou vo výške 2 miliárd dolárov (približne 1 862 100 000 eur), no tento plán nakoniec nevyšiel. Zároveň sa objavili informácie, že saudskoarabskou vládou financovaná herná spoločnosť Savvy Games Group, by mala byť predbežným partnerom Embracer Group.

Zdroj: Engadget,