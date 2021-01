Japonsko vytvára drevené satelity na zníženie množstva vesmírneho odpadu

Japonský startup Sumitomo Forestry spolu s vedcami z Kjótskej univerzity vytvára koncept dreveného satelitu, ktorý by mal pomôcť znížiť vytváranie vesmírneho odpadu. Prvý takýto satelit by mal byť do vesmíru vypustený v roku 2023.

Správa portálu BBC uvádza, že drevené satelity sú lepšou alternatívou oproti satelitom z kovov, pretože by sa spálili pri vstupe do atmosféry bez uvoľňovania akýchkoľvek škodlivých látok. Tým by sa nemal vytvárať žiadny odpad a tiež sa znižuje riziko pádu vesmírneho odpadu na Zem.

Takao Doi, profesor na Kjótskej univerzite a japonský astronaut, povedal, že všetky satelity, ktoré sa v súčasnosti dostanú do zemskej atmosféry horia a vytvárajú drobné častice oxidu hlinitého, ktorý v horných vrstvách atmosféry zostane mnoho ďalších rokov. Z dlhodobého hľadiska sa to môže ukázať ako škodlivé kvôli stále väčšiemu počtu satelitov na orbite Zeme a preto sa rozhodli, že tento problém sa pokúsia vyriešiť použitím dreva ako hlavného materiálu.

Aj keď spoločnosť nezverejnila aké drevo používajú pre účely výskumu a vývoja, pracuje na vývoji drevených materiálov, ktoré sú vysoko odolné voči teplotným zmenám a slnečnému žiareniu. V nasledujúcich rokoch sa odhaduje, že čoraz viac krajín bude vysielať na orbitu Zeme ďalšie satelity. Tie sa tiež pravdepodobne časom stanú vesmírnym odpadom, nakoľko žiaden satelit nepracuje večne a príde čas, kedy bude odstavený. Podľa Svetového ekonomického fóra je už teraz z celkového počtu satelitov obiehajúcich našu planétu asi 60 percent zaniknutých.

