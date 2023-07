Japonsko možno už budúci rok vyšle na orbitu drevený satelit

Satelit z dreva sa spočiatku nemusí javiť ako ten najlepší nápad.

Japonskí výskumníci nechali počas desiatich mesiacov na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) vzorky rôznych druhov stromov. Cieľom projektu bolo zistiť, ktorá drevina najlepšie odoláva náročným a nehostinným podmienkam vo vesmíre. Jednoznačným víťazom sa stala magnólia, ktorá si napriek drsným podmienkam zachovala hmotnosť, neštiepila sa, nedeformovala sa a nejavila ani ďalšie známky poškodení. Toto zistenie japonským vedcom pomôže pri konštrukcii dreveného satelitu, ktorý by mal už budúci rok obiehať našu planétu.

Prečo chcú výskumníci poslať satelit z dreva do vesmíru? Jedným z dôvodom môže byť ekológia, nakoľko nie je potrebné družicu vyrábať z drahých kovov, ktoré treba vyťažiť, spracovať a transportovať. Zároveň drevo je oveľa šetrnejšie voči životnému prostrediu a to aj v prípade, že takýto satelit pri vstupe do atmosféry planéty zhorí. Len ťažko by tak došlo k ohrozeniu životov, prípadne majetku. Napriek tomu, počas vstupu satelitu do atmosféry nie je isté, že dôjde k úplnej deštrukcii elektronickej časti.

S nápadom vývoja a výroby satelitu z dreva prišli výskumníci z Kjótskej univerzity v roku 2020 spolu s Sumitomo Forestry. Simulované testy na Zemi ukázali, že drevo použité ako materiál pre vesmírne družice by bol vhodným kandidátom, nakoľko dokáže odolať pomerne širokej škále teplôt a to hlavne tým, ktoré sú blízke absolútnej nule.

