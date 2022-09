Japonsko chce nadobro skončiť s disketami

Japonsko chce skoncovať s niektorými zastaranými technológiami v štátnej správe.

Japonský minister pre digitálne technológie - Kono Taro oznámil pomocou sociálnej Twitter svoj zámer, ktorým je ukončiť používanie technologicky zastaraných médií. Vďaka tomu má odzvoniť používaniu kompaktných diskov (CD), MD, diskiet, faxov a podobne. Minister sa zameral hlavne na koniec používania diskiet. Touto iniciatívou chce priviesť krajinu do 21. storočia a teda presunúť takmer všetku agendu do on-line sveta. V súčasnosti sa na ministerstve skúmajú možnosti rýchleho zavedenia nových technológií. Podporu Konovi v tejto iniciatíve vyjadril aj japonský premiér Fumio Kishida, ktorý sa na tlačovej konferencii spýtal, či sa dajú ešte vôbec kúpiť diskety?

Pracovná skupina, ktorá skúma možnosti zavedenia nových technológií "narazila" už na prvý problém, ktorým je legislatíva. Vďaka nej je napríklad zavedenie štátneho cloudu problémom. Skupina už ale má pracovať na potrebných právnych úpravách, vďaka čomu by mal zazvoniť "umieračik" pre 8" diskety s kapacitou 80 kB a 5.25" diskety s kapacitou 360KB na oboch stranách média. To bude samozrejme znamenať aj koniec klasickej 3,5 palcovej diskety s kapacitou 1,44 MB.

Spojené štáty americké ukončili používanie diskiet v roku 2019 a prešli na moderné technológie. Zaujímavosťou je, že USA používala 8" diskety pre svoj systém jadrových zbraní, no menším paradoxom je to, že spoločnosť Boening používala diskety až do roku 2020, ktoré slúžili na aktualizáciu systémov lietadiel rady 747.

Zdroj: Techspot,