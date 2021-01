Japonské drevené satelity úplne neriešia problém vesmírneho odpadu - majú však iné výhody

Japonské drevené satelity by mali pomôcť znížiť vytváranie vesmírneho odpadu. Tento problém neriešia úplne, majú však iné výhody.

Správa portálu Ars Technica poukázala na to, že samotné použitie dreva pre satelity v skutočnosti neprinesie zmenu. Obrovské množstvo vesmírneho odpadu nepozostáva z nefunkčných satelitov, ale pozostáva z raketových motorov alebo ostatných častí zariadení používaných na vynesenie satelitov do vesmíru. Navyše, aj ak drevený satelit zahynie, bude naďalej obiehať našu planétu rovnako ako dnešné satelity. Vyriešenie problému s vesmírnym odpadom by znamenalo deorbitáciu (stiahnutie do zemskej atmosféry) týchto satelitov. To je už oveľa náročnejší proces. Keby sa to ale podarilo, drevo by sa v atmosfére spaľovalo oveľa čistejšie ako kovy, čo je určite veľkou výhodou. Vnútorná časť satelitov však stále bude pozostávať z kovov, ktoré budú znečisťovať atmosféru rovnako.

Použitie takýchto satelitov tak nerieši problém vesmírneho odpadu (aspoň nie celý). Použitie dreva však má aj inú výhodu pri použití na satelitoch vo vesmíre - priehľadnosť. Samozrejme, drevo nie je priehľadné pre naše oči, ale pre vlnové dĺžky, ktorými satelity komunikujú, priehľadné sú. Kovové satelity tak na komunikáciu potrebujú externé antény, ktoré sa rozvinú akonáhle sa satelity dostanú na orbitu Zeme. Každá vyčnievajúca časť tiež predstavuje väčšie riziko jej poškodenia či zlyhania. Drevené satelity by tak mohli tieto antény internalizovať a tým znížiť riziko ich zlyhania.

Zdroje: Ars Technica