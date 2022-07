Island chce postaviť najväčšie zariadenie na čistenie vzduchu

Zariadenie na čistenie vzduchu má ročne zachytiť 36 000 ton CO2 .

Švajčiarska spoločnosť Climeworks AG chce na Islande postaviť zariadenia na čistenie vzduchu a zároveň zachytávať častice CO2 . Toto zariadenie dostalo názov Mammoth. Pôjde už o druhé takéto zariadenie pre čistenie vzduchu. Výstava komplexu by mala potrvať 18 až 24 mesiacov. Zariadenie by malo ročne zachytiť v rámci nominálnej kapacity až 36 000 ton častíc, lenže spoločnosť Climeworks si kladie ešte väčšie ciele. Do roku 2030 chce spoločnosť dosiahnuť multimegatonovú kapacitu a do roku 2050 gigatonovú kapacitu.

Prvým takýmto zariadením je Orca, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 2021 a je vybavené ôsmymi vzduchovými zberačmi s nominálnou kapacitou 4 000 ton CO2 ročne. Tieto modulárne zberače pozostávajú z výkonných ventilátorov, ktoré nasávajú vzduch, ten následne zachytávajú selektívne chemické filtre častice CO2. Po naplnení filtrov týmito časticami sa kolektor uzavrie a zahreje sa na teplotu 80 až 100 stupňov Celsia. Vďaka tomu sa uvoľní zachytený oxid uhličitý, ktorý môže byť následne použitý na výrobu biopalív, alebo uhlíkovo neutrálnych materiálov.

Na Islande bude zachytený oxid uhličitý zmiešaný s vodou a pumpovaný do zeme, kde sa v reakcii s čadičom premení na uhličitánovú horninu. Výhodou tohto projektu je, že zariadenie Mammoth bude poháňané z obnoviteľných zdrojov energie. Z každých zachytených 100 ton bude 90 ton trvalo odstránených zo vzduchu.

