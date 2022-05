iPhony s USB-C konektorom majú prísť už budúci rok

Že by sa Apple nakoniec prispôsobil zvyšku sveta?

Americký technologický gigant Apple má údajne v prípade smartfónov iPhone plánovať prechod z konektoru Lightning na konektor USB-C. Za touto informáciou má stáť informátor s menom Ming-Chi Kuo. Čo to ale bude znamenať pre majiteľov príslušenstva s pôvodným konektorom? Veľkej obmeny by sa nemali báť, pretože spoločnosť by mala myslieť na svojich fanúšikov a má pracovať na redukcii. Bohužiaľ, zatiaľ nie je známe, či redukcia bude súčasťou balenia nových iPhonov, alebo si ju budú musieť majitelia nových zariadení dokúpiť.

Čo má byť dôvodom takejto zmeny? Pravdepodobne Európska únia, ktorá chce presadiť jeden konektor pre takmer všetky elektronické zariadenia. Takže ak bude chcieť spoločnosť Apple predávať na našom kontinente svoje zariadenia, nemá pravdepodobne na výber a musí sa prispôsobiť. Samozrejme, americký gigant spočiatku protestoval a bránil svoju odlišnosť napríklad tým, že jeden konektor bráni technologickému pokroku, ale Európska únia toto tvrdenie odmietla. V prípade objavenia sa nového a lepšieho štandardu, nemá problém zmeniť pravidlá a presadiť nový typ konektoru.

Zdroj: ArsTechnica, GSMArena,