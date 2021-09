iPhone 13 by mal prísť s minimálnou kapacitou 128 GB, najvyššia až 1 TB

Nové smartfóny od spoločnosti Apple – séria iPhone 13, by mali byť predstavené zajtra o 19:00 prostredníctvom konferencie s názvom California streaming. Kapacita najlacnejšieho smartfónu iPhone 13 by sa mala zvýšiť oproti predchodcovi zo 64 GB na 128 GB. Vyšší model iPhone 13 Pro by mal poskytnúť maximálnu kapacitu až 1 TB.

Tieto informácie priniesol analytik Ming-Chi Kuo, ktorý sa postaral už o viacero únikov pred samotným vydaním. Modely iPhone 13 a iPhone 13 mini budú dostupné vo verziách s kapacitou 128 GB, 256 GB a 512 GB. Modely iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max začnú taktiež na 128GB, dostupné budú 256 GB, 512 GB a 1 TB verzie.

Okrem vyššej kapacity úložiska poskytnú nové modely vyššiu obnovovaciu frekvenciu 120 Hz, lepšie senzory fotoaparátu, výkonnejší čip a vylepšený systém Face ID. Spolu s novými modelmi smartfónov by spoločnosť mala uviesť aj novú generáciu hodiniek Apple Watch Series 7.

Zdroj: Wccftech