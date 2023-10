iPhone 12 sa vráti do predaja ale vyšetrovanie pokračuje v EÚ

iPhone 12 sa vráti do predaja s veľkým ALE. Určite ste zachytili, že Apple iPhone 12 presahuje povolené hodnoty vyžarovania do kože v rukách alebo vo vrecku.

iPhone 12 potom čo ho francúzsky úrad ANFR označil za nevyhovujúci, by mal byť opravený. Limit je 4W/kg, úrad nameral až 5.74W/kg. Francúzsky úrad preto zakázal predaj tohto telefónu, resp. jeho dopredaj. Apple chybu identifikoval a dokázal veľmi rýchlo softvérovo opraviť. Software s opravou má označenie ako Apple Update/FW: 4.06.02 a mal by byť súčasťou iOS 17.0.3. Otázne je či pre všetky regióny. Nová nameraná hodnota je 3.94W/kg. Apple údajne ale vyhraté nemá a začali ho vyšetrovať ďalšie európske úrady. Prípadom sa pravdepodobne bude zaoberať aj na báze Európskej únie. iPhone 12 od začiatku sprevádzajú problémy so signálom v interiéri - pravdepodobne vďaka jeho konštrukcii. Je teda pravda, že telefón krátkodobo zvyšuje svoje vyžarovanie a ziskovosť signálu?

Uvidíme. Vyšetrovanie pokračuje.

