iOS bude podporovať gamepady od SONY a Microsoftu

iOS 13 oficiálne dostal podporu herných ovládačov XBOX a PlayStation. iPad bude dokonca podporovať myš!

Znie to neuveriteľne ale Apple pomaly, rovnako ako Android otvára platfomu. iPad bude nielenže podporovať navigáciu pomocou myši (pri zapnutom špeciálnom móde) ale aj prácu so súbormi a čítanie z USB kľúča. Apple počas posledného WDDC predstavil mnoho noviniek, pričom najviac zaujala nielen nová podpora herných ovládačov. Apple si uvedomuje, že gaming rastie a tak nie je úplne prekvapením, že pridal podporu ovládačov mimo certifikácie MFi. Prekvapením je, že neuviedol vlastné riešenie ale riešenie od SONY a Microsoft.

Update from today’s #WWDC: official DualShock 4 support will be coming to iOS, iPadOS, and tvOS this fall. We’ll keep you posted! pic.twitter.com/yqrd9Yx2vq