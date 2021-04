iOS 14.5 prináša možnosť odomknutia smartfónu s rúškom aj lepšiu bezpečnosť

Technologický gigant Apple začal s vydávaním svojich očakávaných aktualizácií iOS 14.5 a iPadOS 14.5, ktoré prinášajú množstvo nových funkcií a vylepšení pre iPhone smartfóny a iPad tablety. Spoločnosť tiež vydala aktualizáciu WatchOS 7.4 pre používateľov inteligentných hodiniek Apple Watch.

Najnovšia aktualizácia softvéru iOS a iPadOS obsahuje novú funkciu App Tracking Transparency, ktorá používateľom umožňuje rozhodnúť sa, či chcú povoliť aplikáciám sledovať ich aktivitu v iných aplikáciách a na webových stránkach pre reklamné účely. Nové kontextové okno sa teraz zobrazí pri každej aplikácií, ktorá by chcela zdieľať aktivitu používateľa na účel cielenej reklamy.

iOS 14.5 tiež prináša dôležitú funkciu, ktorá používateľom umožní odomknúť svoje iPhone smartfóny pomocou hodiniek Apple Watch bez toho, aby bolo vyžadované použitie Face ID alebo prístupového kódu. Bude to užitočná funkcia pre tých, ktorí sa počas pandémie koronavírusu snažia odomknúť svoje iPhone smartfóny s tým, že musia mať na tvári rúško či respirátor. Nová funkcia je navrhnutá tak, aby používateľom zariadení iPhone a Apple Watch uľahčila rýchlejšie odomykanie smartfónov. Aby bolo však možné túto funkciu používať, je potrebné, aby si používatelia zaktualizovali hodinky Apple Watch na Watch OS 7.4.

Vďaka aktualizácii na verziu 14.5 teraz používatelia dostanú možnosť zvoliť si pre svojho virtuálneho asistenta Siri iný predvolený hlas. Virtuálny asistent spoločnosti Apple doteraz predvolene používal ženský zvuk. Teraz však používatelia budú vyzvaní k výberu preferovaného hlasu počas prvotného nastavenia zariadenia.

Okrem toho nová aktualizácia prináša mnoho nových emodži, pridáva možnosť sledovať tréningy služby Apple Fitness Plus na televízii prostredníctvom AirPlay 2 a prináša nový dizajn a voliteľné predplatné do aplikácie Apple Podcasts. Séria Apple iPhone 12 tiež získa možnosť 5G pripojenia v režime dvoch SIM kariet vo viacerých krajinách so systémom iOS 14.5.

Zdroje: Apple Newsroom