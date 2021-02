iOS 14 uchováva údaje aj po odstránení aplikácií

Používateľ Redditu zdieľal zdĺhavý príspevok s vysvetlením, ako môže iOS 14 uchovávať používateľské údaje aj po odstránení určitej aplikácie zhromažďujúcej údaje.

Používateľ na sieti uviedol príklad s 9gag, ale správanie sa pravdepodobne neobmedzuje iba na danú aplikáciu. Pri bližsom skúmaní totiž našiel používateľské údaje uložené v miestnej kľúčenke a po opätovnej inštalácii aplikácie ich použil znova. Uložené dáta v iOS 14 zostanú, aj keď ju používateľ nesynchronizuje s iCloud a jediným spôsobom, ako sa ich zbaviť, je obnovenie továrenských nastavení. Po obnovení zálohy však možno dáta preniesť do svojho zariadenia z iCloud kľúčenky. Používateľ prirovnal toto správanie k super cookie, ktorého sa nemôžete zbaviť.

To neznamená, že údaje aplikácie v zariadení sa používajú na to, aby používateľa sledovali alebo zaznamenávali, ale môže to byť zodpovednosť za ochranu osobných údajov. Bolo by fajn, ak Apple poskytlo možnosť úplne vymazať používateľské údaje po odinštalovaní a dosiahnuť tak úplne vymazanie používateľských dát (a prístupových údajov) a tak zvýšiť viac ochranu súkromia.

