iOS 14 beta je dostupná pre všetkých. Ako si ju nainštalujete?

Iba pred necelými tromi týždňami Apple na WWDC predstavil nový iOS 14 a iPadOS 14, ktoré teraz uvoľnil širokej verejnosti na testovanie. Ak teda máte podporovaný iPhone alebo iPad, dostatok voľného miesta a chuť skúšať nové veci, vaše dobrodružstvo sa začína na stránke beta.apple.com :-)

Skúšať beta verziu iOS a iPadOS sa odporúča na inom ako primárnom zariadení. iOS 14 spustíte na iPhone 6S, iPhone SE z roku 2016 a novšom. V prípade iPadOS 14 sú podporované všetky modely iPad Pro, iPad 5. generácie, iPad 6. generácie, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad Mini 4 a aktuálny model iPad Mini.

Nezabudnite na zálohu!

Skôr, než sa pustíte do testovania si nezabudnite zálohovať vaše zariadenie. A to ešte v aktuálnom iOS 13/iPadOS 13. Dôvod je ten, že ak by ste sa chceli vrátiť naspäť k stabilnej verzii iOS 13/iPadOS 13, zálohu z novšieho systému by ste neobnovili. Zálohovanie odporúča aj samotný Apple, a to priamo cez softvér iTunes.



Po zálohovaní zariadenia stačí absolvovať niekoľko jednoduchých krokov, ku ktorým prikladám aj obrázky nižšie:

Na vašom iPhone/iPade navštívte stránku beta.apple.com Prihláste sa nižšie kliknutím na Sign In alebo sa zaregistrujte kliknutím na Sign Up Po prihlásení na ďalšej obrazovke kliknite v časti Get started na odkaz enroll your iOS device Stiahnite si konfiguračný profil kliknutím na Download profile a potvrďte inštaláciu Následne otvorte Nastavenia vo vašom iPhone/iPade, kde nájdete novú položku s názvom Profil je stiahnutý a opäť potvrďte inštaláciu V Nastaveniach choďte do Všeobecné > Aktualizácia softvéru a môžete spustiť sťahovanie nového iOS/iPadOS systému.

kliknutím na obrázok sa zobrazí v plnej veľkosti

Opäť dodám, že sa jedná o beta verziu, teda softvér v aktívnom vývoji, kde nemusia fungovať všetky funkcie a aplikácie, taktiež sa môžete stretnúť s rýchlejším vybíjaním batérie či reštartovaním zariadenia.

Ako beta verziu iOS 14/iPadOS 14 odinštalovať?

Ak sa chcete vrátiť k aktuálnej stabilnej verzii iOS a iPadOS, je to samozrejme možné. Pre návrat treba v Nastavenia > Všeobecné odinštalovať konfiguračný profil a resetovať zariadenie.

Podrobný postup a všetky možnosti odinštalovania nájdete na stránke Apple https://support.apple.com/sk-sk/HT203282