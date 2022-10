Internetový archív ide budovať knižnicu amatérskeho rádiového vysielania

Tvorcovia archívu zároveň prosia o pomoc s materiálom pre archiváciu.

Organizácia známa ako Internetový archív si dala nový cieľ a tým je archivácia raného rádiového vysielania. To by malo zahŕňať obdobie od roku 1970 až do začiatku deväťdesiatich rokov. Organizácia chce zachovať začiatky rádioamatérstva, pričom prosí ľudí o prispievanie nahrávkami, kazetami, časopismi, či knihami. To zahŕňa aj napríklad prvé podcasty, informačné bulletiny, videá, fotografie, ale aj webové stránky. Zároveň je v pláne aj digitalizácia tlačeného materiálu. Archiváciu bude mať na starosti Kay Savetz, ktorý chce archivovať podľa jeho slov všetko spojené s rádioamatérizmom.

Tím zodpovedný za archiváciu taktiež hľadá pomoc pri zostavovaní nového rádioamatérskeho archívu. V prípade, že sa budete chcieť pozrieť do začiatkov tejto záľuby, tak archív bude prístupný všetkým a zadarmo. Portál ponúkne aj objavovaciu funkciu pre prípad, že by ste chceli vykonať svoj výskum v tejto oblasti. Zároveň bude možné využiť túto funkciu aj pre vzdelávacie účely. Takže ak ste rádioamatér a máte aj prípadný materiál, akým sú nahrávky,či rôznu tlačenú literatúru, môžete tiež prispieť svojim dielom a zanechať stopu pri tvore jedinečného archívu.

Zdroj: Engadget,