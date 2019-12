Internet na palube lietadla zadarmo! Ako na to?

Telekom dnes uviedol novú internetovú službu pre svojich zákazníkov, vďaka ktorej môžu zostať v spojení so svetom aj počas letu ponad Európu. Nová služba umožňuje „Internet v lietadle Beta“ bezplatný prístup na internet na palube lietadiel vybraných leteckých spoločností.

Nová služba umožní zákazníkom využívať dátové pripojenie na palube lietadla na európskych linkách leteckých spoločností Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian Airlines, Eurowings). Služba začína v pilotnej prevádzke, v rámci ktorej ju môžu cestujúci zákazníci vyskúšať bezplatne až do konca februára 2020. Služba umožňuje časovo a dátovo neobmedzený prístup na internet prostredníctvom Wi-Fi pripojenia až do rýchlosti 600 kbps, čo postačuje na bežnú komunikáciu či surfovanie po webe.

Kto môže službu využiť?

Služba je v rámci pilotnej prevádzky dostupná bezplatne do 29. februára 2020 pre všetkých zákazníkov Telekom s aktívnym mesačným programom služieb (mobilný paušál alebo služby pevnej siete)

Služba je dostupná len cez aplikáciu Telekom. Stiahnutím a inštaláciou najnovšej aktualizácie aplikácie sa v menu aplikácie objaví ikonka služby Internet v lietadle Beta

Pre sprístupnenie služby je potrebné, aby mal zákazník v Telekom aplikácii pripojenú službu s mesačným poplatkom

Prístup k službe je možný len pri letoch v rámci Európy

Prístup k internetu v rámci služby Internet v lietadle Beta je dátovo a časovo neobmedzený.

Rýchlosť dátového prenosu je maximálne 600 kbps. Služba je určená primárne pre surfovanie na internete, emaily a chat a nie je vhodná pre sťahovanie väčších objemov dát či online sledovanie videa (streaming).

Ako si službu aktivovať v troch krokoch

Ak v Telekom aplikácii nenájdete ikonku služby Internet v lietadle Beta, stiahnite si poslednú aktualizáciu aplikácie. Po aktualizácii si zapnite aplikáciu, kliknite na ikonku služby Internet v lietadle Beta a pár jednoduchými krokmi si nakonfigurujte službu v aplikácii. Odporúča sa vykonať aktiváciu ešte pred samotným letom. V lietadle si na telefóne zapnite letový režim, otvorte Telekom aplikáciu a kliknite na ikonku služby Internet v lietadle Beta. Ak ste si v predchádzajúcich krokoch nakonfigurovali službu v aplikácii, tá vás automaticky pripojí na internet.

Aktualizácia Telekom aplikácie je dostupná od dnes pre všetkých používateľov zariadení s Androidom aj iOS. A ako to funguje v praxi? Overíme si to v redakcii pri našom mini výlete na pár dní do Zürichu letecky na trase Viedeň – Zürich už dnes poobede. Viac informácií o službe Internet v lietadle Beta nájdete na stránke operátora.

Zdroj: Telekom, screeny vlastné