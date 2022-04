Interná chatovacia aplikácia Amazonu má cenzúrovať niektoré slová

Amazon má pripravovať vnútro-firemnú chatovaciu aplikáciu, lenže podľa uniknutých správ majú konverzácie podliehať cenzúre.

Americká spoločnosť Amazon má údajne vyvíjať internú aplikáciu, pomocou ktorej by mohli zamestnanci komunikovať medzi sebou. Plán vytvoriť uzavretú "sociálnu sieť" pre potreby spoločnosti, mal prísť ešte v novembri 2021. Príspevky by sa mali dať pridávať takzvanou formou "Shout-Outs", teda by malo ísť o "výkriky". Ďalšou funkciou tejto aplikácie by malo byť integrovanie týchto výkrikov do systému, tie by mali byť prepojené so systémom odmeňovania. Samotné odmeny pôsobia viac-menej úsmevne, pretože zamestnanci majú dostávať za vysoké pracovné nasadenie odznaky a hviezdy.

Objavil sa aj druhý názor na prípadné spustenie interného komunikačného systému, nakoľko by mohol byť zneužitý zamestnancami na vyjadrenie nesúhlasu, vzdoru, prípadne názorov, ktoré vedenie spoločnosti nechce vidieť ani počuť. Preto malo v spoločnosti padnúť rozhodnutie, vďaka ktorému mal vzniknúť zoznam cenzúrovaných slov a slovných spojení. Medzi takéto cenzurované slová majú patriť, aj s nadávkami tieto výrazy: odbory, zvýšenie platu, nespravodlivosť, otrok, pán, sloboda, vakcína a iné. Do zoznamu mali byť zaradené aj slovné spojenia: "toto je hlúpe, alebo "to sa týka".

Amazon sa k uniknutým informáciám vyjadril, že cenzurované slová majú byť len tie, ktoré sa týkajú obťažovania a urážania. Veľa slov zo zoznamu by malo byť povolených. Nakoniec nie je isté, či vôbec dôjde k spusteniu tejto vnútrofiremnej komunikačnej aplikácie.

Zdroj: Techspot, TheIntercept,