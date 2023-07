Intelom vyrobené Nvidia GPU možno už onedlho uvidíme v obchodoch

Spoločnosti sa dohodli napriek tomu, že sú si konkurentmi.

Spoločnosti Nvidia a Intel sú si konkurenciou, no napriek tomu našli k sebe cestu a dohodli sa. Intel bude vyrábať vo svojich továrniach grafické procesory pre spoločnosť Nvidia. Táto dohoda prichádza v čase, keď sa Spojené štáty americké dušujú, že v prípade napadnutia Taiwanu Čínou, dôjde k zničeniu továrni spoločnosti TSMC. Na to vláda Taiwanu reagovala stanoviskom, že nebude tolerovať a ani akceptovať takúto vojenskú akciu zo strany USA. Napriek tomu poprední výrobcovia počítačových komponentov hľadajú cesty, ako diverzifikovať výrobu medzi čo najviac spoločností, tak aby neboli ohrozené dodávky. V prípade, že dôjde k zničeniu tovární spoločnosti TSMC, bol by takmer celý svet ohrozený nedostatkom čipov.

Dohoda medzi konkurentmi Intel a Nvidia sa preto už nemusí javiť ako bláznostvo. Spoločnosť Intel by mala vyrábať Nvidia GPU vo svojom arizonskom závode. Ten je v súčasnosti vo výstavbe. Výroba čipov v tomto závode by mala začať už počas druhej polovice tohto roka. Táto dohoda pomôže Intel aspoň sčasti prekonať náročné obdobie, ktorým si prechádza, čo sa prejavilo aj rekordným poklesom tržieb. Pokles bol až 36-percentný, pričom zisk za akciu klesol až o 133 percent, v porovnaní s obdobím za minulý rok. Dohoda pre Intel je jednoznačnou pomocou na prekonanie krízy.

Zdroj: Techspot,