Inteligentný vysávač Xiaomi Mijia 1C - ušetrite až 77 eur

Nestíhate denne vysávať alebo umývať podlahu a už máte toho dosť? Zišiel by sa vám šikovný pomocník, ktorý by toto všetko spravil za vás? Najpopulárnejšia značka Xiaomi má robotický vysávač, ktorý vám nespraví dieru do peňaženky.

Xiaomi Mijia 1C s vysávaním a mopovaním stojí teraz len 201 eur - u nás ho za menej ako 278 eur nezoženiete. Ušetriť 77 eur sa naozaj oplatí :)

Tento vysávač je priama náhrada za jeden z najlepších vysávačov s ktorým sme mali dočinenia - Xiaomi Vaacum cleaner, takže sa môžeme zaručiť, že vás tento inteligentný vysávač rozhodne nesklame.

Čo teda Mijia 1C ponúka? Senzor VSLAM so 4-jadrovým procesorom, 2500Pa saciu silu, 15 rôznych pohybových senzorov, schopnosť preliezť 2cm prekážky, 200ml nádržku na vodu, 600ml nádobu na špinu, či automatické nabíjanie v prípade ak batéria klesne pod 15%.

Mijia 1C sa ovláda pomocou aplikácie, ktorá vytvára mapu svojho okolia a tým pádom ľahko zistíte kde všade vysávač už bol.

Vysávač sa hodí do bytov, či domov o veľkosti 100-120m2.

Xiaomi Mijia 1C s vysávaním a mopovaním stojí teraz len 201 eur

