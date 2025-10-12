Intel zvažuje obmedziť prispievanie do open-source komunity

Intel už roky patrí k stabilným pilierom v open source svete, no začiatkom októbra prišiel zásadný obrat, ktorý v developerskej komunite poriadne zarezonoval. Spoločnosť, ktorá bola dlhodobo vnímaná ako lídrom v oblasti otvorených technológií, mení smer a svoje doterajšie štedré príspevky do open-source projektov začne posudzovať oveľa striknejšie a pragmatickejšie. Na tému upozornil portál Neowin.
Pod novým vedením tak Intel otáča svoju stratégiu. Open source už nebude doménou nezištnej podpory pre komunitu, ale skôr nástrojom, ktorý má priamo podporiť firemné aktivity. Viceprezident Kevork Kechichian nedávno priznal, že čas generóznych investícií končí. Po novom musia open source projekty najmä prispievať k posilneniu pozície Intelu na trhu – inými slovami, príspevky firmy už nebudú len „darom“ pre všetkých, ale investíciou, z ktorej bude mať Intel reálny úžitok.
Dôvodov je viac: tlak konkurencie v podobe AMD a Nvidie, finančné škrty a snaha efektívnejšie zhodnotiť vlastnú prácu. Prvým veľkým krokom bola nedávna l"ikvidácia" projektu Clear Linux OS,špecializovaného systému vyvíjaného hlavne pre optimalizáciu hardvéru Intelu. Ukončenie vývoja znamená jasnú správu: obdobie, keď Intel masívne investoval do nezávislých open source projektov, je na ústupe.
Vývojári a komunita teraz sledujú, kam sa situácia posunie. Hoci Intel deklaruje, že „open source neopúšťa“, jasne sa ukazuje, kam budú smerovať nové investície, predovšetkým do oblastí, ktoré majú priamy efekt na firemné produkty, ako napríklad optimalizácie pre AI, datacentrá či cloudové služby. Názory na zmenu sú rozporuplné: jedni tvrdia, že je tento posun logický a nevyhnutný, druhí sa obávajú straty „zlata“ v podobe doterajších open source knižníc.
