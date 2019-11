Intel Xe a výkon na úrovni RTX2080 ?

Chystaná grafická karta Intel Xe bola zachytená v prvom benchmarku GFX Benchmark. Výsledok žiaľ nie je známy.

Intel by chcel do konca budúceho roka uviesť vlastné grafické čipy založené na architektúre Intel Xe. Čo už vieme, že prvé testovacie kusy sú vonku. Intel Xe bol pritom oznámený len minulý mesiac. Pre spoločnosť Intel je to však už druhý alebo tretí pokus s dedikovanými čipmi (umiestenými mimo CPU a čipset s vlastnou RAM pamäťou).

Výkon je skrytý, takže nevieme, čo máme čakať. Najoptimistickejšie odhady hovoria o výkone na úrovni RTX2080. Popravde, vzhľadom na skúsenosti Intelu s GPU čipmi, to reálne úplne nevidím. Na druhej strane Intel poslednú dobu naberá rôznych IT inžinierov. A integrované riešene Iris Plus a Pro sú pomerne silné grafické karty, ktoré konkurujú low-end grafikám od AMD a NVIDIA. Intel nazýva svoje pracovné jednotky ako EX (excution units). Tých má byť v novinka asi 512.

Zdroj: guru3D