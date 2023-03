Intel opúšťa šéf vývoja GPU

Vedúci vývoja Intel GPU prešiel do start-upovej spoločnosti.

Americká technologická spoločnosť Intel sa bude musieť zaobísť bez vedúceho vývoja grafických kariet - Raja Koduriho, ktorý mal pomôcť firme konkurovať AMD a Nvidii. O túto informáciu sa podelil na sociálnej sieti Twitter generálny riaditeľ spoločnosti Intel - Pat Gelsinger, podľa ktorého Koduri opustí firmu koncom tohto mesiaca. Gelsinger zároveň v statuse spomenul, že Koduri povedie zatiaľ nepomenovaný start-up, venujúci sa generatívnej umelej inteligencii pre médiá, hry a zábavu. Onedlho bývalý zamestnanec Intelu poďakoval Gelsingerovi za strávený čas v spoločnosti, pričom v blízkej dobe povie viac o start-upe, na ktorom bude pracovať.

Koduri do roku 2017 pracoval v spoločnosti AMD, odkiaľ prešiel do Intel, aby technologickému gigantovi pomohol s vývojom vlastných grafických kariet. V tej dobe išlo o nečakanú udalosť. To sa nakoniec Kodurimu podarilo a spoločnosť Intel predstavila grafické karty z názvom Arc. Bohužiaľ uvedené karty veľa vody nenamútili a konkurencia v podobe Nvidii a AMD naďalej ovláda trh. Spoločnosť Intel zatiaľ neoznámila meno nového vedúceho vývoja grafických kariet Arc. Osud divízie GPU tak zatiaľ ostáva otázny.

Zdroj: Neowin,