Intel optimalizuje svoje továrne na výrobu ARM čipov

Intel rozširuje svoje možnosti výroby.

Spoločnosti stojace za dvomi najpoužívanejšími procesorovými architektúrami Intel a ARM sa dohodli na spolupráci. Firmy sa dohodli na spoločnej optimalizácii výrobného procesu 18A, pričom v rámci tejto dohody nebude Intel vyrábať CPU pre ARM. Namiesto toho si výrobu budú môcť objednať spoločnosti akými sú - MediaTek, alebo Qualcomm. Intel aj ARM majú v pláne v budúcnosti rozšíriť svoju spoluprácu, ktorá by mala zahŕňať aj výrobu procesorov pre automobilový priemysel, dátové centrá, ale aj zariadenia IoT (Internet of Things). V rámci aktuálnej dohody bude spoločnosť Intel okrem výroby procesorov dodávať aj softvér, balenie a čiplety. To by malo v podstate znamenať, že Intel bude ako kontaktné miesto pre spoločnosti, ktoré si chcú dať vyrobiť svoj návrh ARM procesora.

Dohoda medzi oboma spoločnosťami má aj iný rozmer. Tým je aktuálna geopolitická situácia. "Vzťahy" medzi Čínskou ľudovou republikou a Taiwanom nie sú práve "najružovejšie", pričom na túto situáciu dopláca najväčší výrobca ARM procesorov na svete - spoločnosť TSMC. V prípade vypuknutia vojenského konfliktu hrozí odstavenie výroby týchto už "životne" dôležitých elektronických súčiastok, ktoré obsahuje takmer každé zariadenie, hračka a podobne. Vojenský konflikt medzi oboma krajinami by jednoznačne ochromil celý svet. Tomu by mala zabrániť práve dohoda medzi spoločnosťami Intel a ARM. Napriek tomu, dosiahnutie veľkosti a kvality produkcie, akou disponuje práve TSMC, bude pravdepodobne najväčšou výzvou pre Intel.

Zdroj: Engadget,