Intel nahradí LGA1200 už o necelé dva roky - má to dôvody

Intel vďaka uniknutej technickej dokumentácii potvrdil nový socket LGA1700 pre budúcu generáciu procesorov Alder Lake.

Ešte len nedávno sme tu uviedli LGA1200 a x460/x490 čipové sady pre 10. generáciu procesorov Intel, pričom zatiaľ vieme, že tento socket bude podporovať ešte jednu 11. generáciu procesorov, ktorá dorazí zrejme budúci rok. Avšak už koncom roka 2021 alebo začiatkom roka 2022 sa dočkáme úplne nového socketu LGA1700 pre 12. generáciu procesorov LGA1700. Tento socket už nebude štvorcový ale obdĺžnikový. Nový socket by mal mať tiež podporu PCI 5.0 a hlavne DDR5.

Táto generácia procesorov by mohla byť v desktope revolučná, lebo by mala byť postavená na architektúre big.LITTLE, teda bude mať veľké a silné jadrá a malé úsporné jadrá pre základné činnosti. Uvažuje sa, že mohlo by ísť dokonca o hybrid x86-ARM.

Zdroj: Twitter