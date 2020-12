Intel i9-11900K s taktom až 5,3 GHz, ukazujú uniknuté špecifikácie Rocket Lake procesorov

Špecifikácie nových Intel procesorov 11. generácie s označením Rocket Lake-S unikli na internet. Táto generácia ostáva naďalej na 14nm výrobnom procese a mala by byť uvedená začiatkom budúceho roku. Objavili sa už aj výsledky najvýkonnejšieho procesora Core i9 v benchmarku Ashes of the Singularity.

Procesory budú kompatibilné s momentálne používaným socketom LGA1200, teda aj so súčasnými doskami s chipsetom 4xx. Novinkou bude podpora PCIe 4.0.

Uniknuté, predbežné špecifikácie ponúkame v tabuľke nižšie.

Procesor Jadrá / Thready Frekvencia Boost 1. jadro Boost všetky jadrá TDP Core i9-11900K 8 / 16 3,5 GHz 5,3 GHz 4,8 GHz 125 W Core i7-11700K 8 / 16 - 5 GHz 4,6 GHz 125 W Core i5-11600K 6 / 12 - 4,9 GHz 4,7 GHz 125 W Core i5-11400 6 / 12 2,6 GHz 4,4 GHz 4,2 GHz 65 W

Výsledky najvýkonnejšieho z novej generácie, teda i9-11900K dokazujú snahu Intelu navrátiť sa na pozíciu najvýkonnejšieho procesora na herné využitie a prekonať AMD Ryzen série 5000.

S použitím rovnakej grafickej karty NVIDIA RTX 2080 Ti a 32 GB RAM sú výsledky nového procesora lepšie od predchodcu o 9%.

Priemerné FPS v benchmarku Ashes of the Singularity s nastavením "Crazy 1080p" sú pre i9-11900K 62,8 FPS, pre i9-10900K 58 a AMD Ryzen 9 5950X dosahuje 57 FPS.

Najvýkonnejší procesor i9 však oproti predchodcovi poskytuje nižší počet jadier, znížil sa z 10 na 8.

Zdroje: Wccftech [1], Wccftech [2], TechPowerUp