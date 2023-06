Intel expanduje do Poľska

Intel vybuduje továreň na výrobu čipov v Poľsku.

Európska únia to s výrobou pokročilých čipov myslí vážne. Za všetko má hovoriť podporný investičný balík vo výške 42 miliárd eur, ktorý má byť vyčerpaný v priebehu siedmych rokov. Vďaka tejto investícii sa EÚ stáva pomerne veľkým lákadlom pre technologické spoločnosti, ktoré by tu mohli postaviť svoje najmodernejšie továrne. Ukrojiť si časť investícií chce aj americká spoločnosť Intel, ktorá má v pláne nielen modernizovať závody v Nemecku, ale aj postaviť nový. Výrobca čipov má údajne uvažovať nad výstavbou továrne v Poľsku, presnejšie blízko mesta Wrocław. Firma si od výstavby závodu sľubuje uspokojenie dopytu po procesoroch a prácu priamo v závode nájde až 2 000 ľudí. Ďalšie tisícky ľudí získajú nové pracovné príležitosti v dodávateľských spoločnostiach.

Výstavba nového závodu by mala stáť Intel približne 4,3 miliardy eur. Paradoxne v pripravovanej továrni sa nebudú vyrábať čipy, ale bude slúžiť inak. Úlohou závodu bude montáž a testovanie už vyrobených procesorov. To znamená, že do poľskej továrne už prídu hotové wafre, ktoré sa tu narežú, otestujú a expedujú. Spoločnosť Intel si vybrala Poľsko aj pre blízkosť so závodmi, ktoré má v Nemecku a Írsku. Vďaka tejto blízkosti bude logistika oveľa jednoduchšia, než v prípade iných európskych krajín. Americký gigant sa rozhodol chopiť šance pri získanie dotácií a pravdepodobne sa mu to darí. Otázne je, či sa šance chytia aj ďalší technologickí giganti, ktorí budú mať záujem postaviť svoje závody v rôznych krajinách európskeho spoločenstva.

Zdroj: Techspot,