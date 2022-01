Intel chce vybudovať najväčšiu továreň na výrobu polovodičov

Podľa Intelu pôjde o najväčšiu továreň na svete.

Americká spoločnosť Intel plánuje investovať takmer 20 miliárd dolárov (17,64 miliárd eur) na výstavbu nového výrobného závodu na výrobu polovodičov. Tento závod by mal byť postavený v americkom štáte Ohio, v meste New Albany. Pripravovaný závod by mal mať rozlohu 1 000 akrov (4.04 km2), pričom na tejto rozlohe budú postavené dve továrne, v ktorých bude zamestnaných až 3 000 ľudí. Vďaka tomu by mali byť zamestnané aj ďalšie desiatky tisíc zamestnancov v dodávateľskom reťazci. Závod by mal byť dokončený v roku 2025.

Závod by sa mal stať najväčším na svete a spoločnosť Intel počíta aj s jeho rozširovaním až na rozlohu 2 000 akrov (8.09 km2) s tým, že by sa na pozemku nachádzalo až osem tovární. Generálny riaditeľ spoločnosti taktiež uviedol, že nový závod by sa mohol stať druhým "Silicon Valley", akurát by dostal názov "Silicon Heartland". Výrobca plánuje preinvestovať až sto miliárd dolárov (približne 88 miliárd eur), ale aj takmer 100 miliónov dolárov (približne 88 miliónov eur) v spolupráci s univerzitami.

Podobný zámer ohlásila aj spoločnosť TSMC, ktorá tiež plánuje stavbu nových závodov na výrobu polovodičov.

Zdroj: GSMArena, TheVerge,