Intel chce postaviť v Európe závody na výrobu čipov

Výstavba nových závodov na výrobu čipov nebude lacná.

Americká spoločnosť Intel chce v Európe investovať do výstavby nových tovární na výrobu čipov. Prvotná investícia má byť vo výške viac ako 30 miliárd eur a v nasledujúcom desaťročí chce spoločnosť preinvestovať až 80 miliárd eur. Táto suma zahŕňa hneď niekoľko projektov a najväčší z nich je výstavba dvoch závodov v nemeckom Magdeburgu. Nové závody by sa mali začať stavať už v priebehu budúceho roka a začiatok výroby by mal byť spustený už v roku 2027. To by malo byť obdobie, ktoré spoločnosť Intel nazýva éra Amstrongu (jedna desatina nanometra).