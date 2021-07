Intel aj Apple budú prvé spoločnosti na svete s čipmi vyrobenými novou technológiou

Intel aj Apple majú byť medzi prvými výrobcami s čipmi vyrobenými pomocou novej technológie.

Americké spoločnosti Intel aj Apple testujú návrhy nových čipov vyrobených 3nm procesom výroby, vďaka čomu by sa obe spoločnosti zaradili medzi prvé na svete, ktoré používajú čipy vyrobené pomocou novej technológie. Pri spoločnosti Apple sa očakáva, že by mali byť čipy použité v pripravovanej generácií tabletov iPad, naproti tomu Intel by mal plánovať využitie svojich čipov v kategórii notebookov a dátových centrách novej generácie. Predpokladá sa, že spoločnosť TSMC začne používať nový proces výroby už počas budúceho roka (2022).

Momentálne výrobca TSMC vyrába čipy pomocou 5nm technológie, ktorou sú aktuálne vyrobené čipy pre Apple iPhone 12 a aj budúca generácia procesorov AMD Zen 4. Očakávaný príchod čipov novej generácie je predpokladaný na rok 2023, pričom produkcia by mala začať už od polovice budúceho roka. TSMC zároveň očakáva od čipov novej generácie nárast výkonu o desať až pätnásť percent, pri očakávanej úspore energie 25 až 30 percent v porovnaní s aktuálne vyrábanými 5nm čipmi. Výrobca taktiež plánuje uviesť už budúci rok čipy vyrobené 4nm procesom. Tie má v pláne použiť Apple v budúcoročnej generácii iPhonov.

So spoločnosťou Intel je situácia zaujímavejšia, nakoľko obe spoločnosti (TSMC) uzavreli subdodávateľskú zmluvu, podľa ktorej by malo TSMC dodávať Intelu niektoré čipy, v počte prevyšujúcom dodávky pre Apple. Zároveň sa dá predpokladať, že Intel by mohol predbehnúť konkurenčnú spoločnosť AMD uvedením procesorov, vyrobených 3nm technológiou, nakoľko AMD použije pri výrobe procesorov Zen 5nm technológiu výroby.

Zdroj: Engadget,