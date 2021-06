Instagram testuje funkciu zverejnenia príspevkov prostredníctvom webového prehliadača

Instagram testuje novú funkciu, ktorá používateľom umožní zverejňovať fotografie priamo z počítačov, čo je veľmi žiadaná funkcia, ktorá momentálne vo webovej verzii aplikácie Instagram chýba.

Matt Navarra, konzultant pre sociálne médiá, si túto funkciu všimol vo štvrtok a zverejnil snímky obrazovky na sociálnej platforme Twitter. Snímky obrazovky ukazujú, že táto funkcia umožní používateľom označiť miesto, pridať alternatívny text, použiť filtre a upravovať fotografie priamo z počítača, čo bolo zatiaľ možné spraviť iba z mobilnej aplikácie.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO