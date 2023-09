Instagram pracuje na zaujímavej novinke

Instagram chce priniesť viac súkromia do konverzácií.

Komunikačné služby umožňujú skryť váš stav, či ste on-line, alebo či ste čítali správu. Táto funkcionalita doteraz chýbala sociálnej sieti Instagram a jej systému zasielaniu správ - DM (Direct Messages). Aktuálne ak si s niekym píšete cez DM, tak vidíte, kedy bola daná osoba on-line a či videla vašu správu. To samozrejme môže vyústiť vo "spamovanie" zo strany niektorých používateľov siete, aby ste si ich správu prečítali, teda videli. Našťastie spoločnosť Meta pracuje na vývoji novej funkcie, vďaka ktorej budete mať viac súkromia na jej sociálnej sieti Instagram.

Novinka spočíva v tom, že budete vedieť skryť svoj on-line stav, ale aj to, že ste čítali správu. Samozrejme nová funkcia bude nebude platiť len na vás. To znamená, že v prípade aktivácie funkcie, ani vy nebudete vidieť kto je aktuálne on-line a či si prečítal vašu správu. Spoločnosť Meta chce naďalej vylepšovať svoje sociálne siete. Používatelia Instagramu sa tak budú môcť tešiť aj na ďalšiu novinku, ktorou má byť kanál Meta Verified. Čo to znamená? Budete si môcť prehliadať len obsah od platiacich používateľov siete. Spoločnosť zároveň našla aj spôsob, ako budete menej obťažovaní od ľudí, ktorých nesledujete, alebo oni vás.

Zdroj: Neowin,