Insta360 predstavila GO 2 - ultrakompaktnú a ultraľahkú akčnú kameru

Insta360 predstavila GO 2, stabilizovanú akčnú kameru s hmotnosťou iba 27 gramov, ktorá sa stala najmenšou akčnou kamerou na svete.

Kamera Insta360 GO je na trhu už niekoľko rokov a je veľmi obľúbená u tých, ktorí hľadajú extrémne malú a ľahkú kameru. Akčnou kamerou GO 2 sa však Insta360 posúva na úroveň špičkových akčných kamier. Kamera Insta360 GO 2 je trochu väčšia ako jej predchodca, no stále je extrémne malým a tenkým zariadením, pri používaní ktorého sa zaobídete bez ťažkého príslušenstva alebo dlhého čítania návodov. Vďaka vodotesnosti a vymeniteľnej ochrane optiky je to kamera, ktorá môže byť použitá na množstvo účelov v každej situácii.

Napriek svojim malým rozmerom má kamera GO 2 rovnaký vysoko výkonný hardvér ako iné vlajkové akčné kamery a pritom je 6-krát ľahšia. So 1/2.3" senzorom, ktorý je štandardom špičkových akčných kamier, sníma 3K video a 9MP fotografie. Spolu s vysoko kvalitným vymeniteľným objektívom tak vytvára ostré snímky vo vysokom rozlíšení. Pri videu ide o podstatnú zmenu vizuálnej kvality obrazu v porovnaní s prvou verziou. Keďže pri správnej akčnej kamere nesmie chýbať stabilizácia obrazu, GO 2 využíva digitálny stabilizačný systém FlowState, ktorý podľa všetkého vyrovnáva horizont a eliminuje otrasy s pomerne vysokou presnosťou.

Vo svojom tele má GO 2 zabudovaný magnet na ľahšie prichytenie na hruď s pomocou magnetického prívesku. Vďaka svojej minimálnej hmotnosti ponúka kamera veľkú výhodu v možnosti kombinovať nekonečné množstvo umiestnení a polôh alebo príslušenstva. Nabíjacie puzdro Insta360 GO 2 zvyšuje potenciál kamery tým, že ponúka 150 minút výdrže batérie za len 30 minút nabíjania. Puzdro však navyše funguje aj ako diaľkový ovládač, statív a ručné držadlo na snímanie selfie. Má dokonca aj 1/4" závit pre prípadné pripevnenie na selfie tyč.

Pripojenie ku kamere cez WiFi umožňuje prostredníctvom mobilnej aplikácie zobraziť náhľad nahrávok v reálnom čase. V tej istej aplikácii je možné nahraté videá aj upravovať.

Kamera GO 2 je vodotesná so stupňom ochrany IPX8 a ochrana optiky z tvrdeného skla je odolná proti poškriabaniu aj nárazom. Ochranu optiky je tiež možné vymeniť za ND filter.

Insta360 GO 2 je možné zakúpiť na webe Insta360 Store za cenu 319.99€ alebo prostredníctvom distribučných partnerov. Balenie štandardne obsahuje kameru, nabíjacie puzdro, magnetický prívesok, Easy Clip, Pivot Stand a chránič optiky.

