Ingenuity sa pripravuje na svoj prvý let

Prvá helikoptéra na Marse sa pripravuje na svoj prvý let.

Americká vesmírna agentúra NASA pokračuje v prípravách na prvý let vrtuľníka Ingenuity, ktorý by sa mal prvý krát vzlietnuť už túto nedeľu (11. apríla 2021). Vedci pritom už postupne testujú jednotlivé moduly helikoptéry, nakoľko nechcú nechať nič na náhodu. Piatok (9. apríla 2021) vedci skúšali otáčať čepeľami vrtuľníka rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu, pričom test dopadol podľa vedcov dobre.

Let vrtuľníka, ktorý váži 1,8 kilogramu, nebude patriť medzi jednoduchú činnosť. Planéta Mars má síce menšiu gravitáciu oproti pozemskej, ale ruka v ruke s tým ide aj menej hustá atmosféra, ktorej hustota je o 99 percent menšia než sa nachádza na našej planéte. Preto je nevyhnutné, aby Ingenuity rotovala listami veľkou rýchlosťou - oveľa väčšou, než akú je potrebné vyvinúť na Zemi. V sobotu (10. apríla 2021) má preto vrtuľník vyskúšať otáčať listami oveľa rýchlejšie, než to bolo v prípade prvého testu.

Prvý let vrtuľníka Ingenuity má byť len vertikálny do maximálne výšky troch metrov na tridsať sekúnd. Pri tejto skúške ho má odfotiť rover Perservance. Samotný let bude vopred naprogramovaný, nakoľko cesta signálu zo Zeme na Mars trvá približne pätnásť minúť. NASA zároveň považuje let vrtuľníka za veľmi rizikový, ale zároveň môže priniesť cenné informácie pre budúce misie na červenej planéte. Americká vesmírna agentúra plánuje dokopy až päť letov s vrtuľníkom Ingenuity.

Zdroj: Phys.org,