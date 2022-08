Indonézia zamedzila prístup k viacerým službám

V krajine ľudia nemajú prístup k známym službám.

Indonézska vláda sa rozhodla naplniť svoje vyhrážky po tom, ako nadnárodné spoločnosti neuposlúchli jej nariadenie. Presnejšie mali splniť požiadavku reštriktívnych zákonov, týkajúcich sa moderovania on-line obsahu v krajine. Jednotlivé spoločnosti sa neregistrovali do národnej databázy, aby mohli naďalej pôsobiť v krajine. Na to mali čas do 27. júla 2022, čo ale veľa z digitálnych firiem nesplnilo a vláda ich bola nútená zablokovať. Obe požiadavky sú pritom spoločnostiam známe v rámci zákona zvaného ako "MR5", ktorý je na svete od roku 2020.

Samotný zákon má za úlohu dať vláde prístup k údajom o jednotlivých používateľoch v krajine. Zároveň má vláde slúžiť ako páka na spoločnosti, presnejšie na požiadanie musia mazať napríklad nevhodné komentáre alebo iný obsah. On-line platformy musia na požiadavku vlády zareagovať do štyroch hodín od podania žiadosti o odstránenie nevhodného obsahu. Tomuto zákonu sa rozhodlo nevyhovieť viacero spoločností, akými sú napríklad - Steam, Epic Games, PayPal, Twitter, Netflix, Google, Microsoft a podobne, vďaka čomu sa krajina ocitla takmer v izolácii a používatelia ostali odrezaní od rôznych služieb.

Napriek kontroverznému zákonu sa niektoré z vyššie spomenutých spoločností rozhodli zaregistrovať do národnej databázy.

