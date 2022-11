India sa chce stať vesmírnou veľmocou, poslala do vesmíru prvú súkromnú raketu

India má pracovať na tom, aby sa stala vesmírnou veľmocou schopnou konkurovať iným vyspelým štátom.

Indická súkromná start-upová spoločnosť - Skyroot Aerospace vykonala úspešný štart svojej jednostupňovej rakety na tuhé palivo - Vikram-S. Samotná vesmírna raketa mala hmotnosť len 500 kilogramov a je vyrobená z 3D tlačených komponentov a uhlíkových kompozitných štruktúr. Raketa Vikram-S vyletela do výšky 90 kilometrov a po dosiahnutí tejto výšky bezpečne pristála v mori. Tak raketa nedosiahla medzinárodne uznávanú Karmanovu hranicu, ktorá oddeľuje Zem od vesmíru. Let rakety mal trvať šesť minút.

India sa chce jednoznačne stať vesmírnou veľmocou, pričom do výskumu a vývoja investuje nemalé finančné prostriedky. Let rakety do vesmíru s ľudskou posádkou je naplánovaný na rok 2023, prinajhoršom 2024. Tento ázijský štát má už na svojom konte niekoľko úspechov, jedným z takých je dosianutie orbity Marsu satelitom Mangalyaan. Zaujímavosťou tohto projektu bola aj cena, za akú sa tam satelit dostal. Tá bola totiž neporovnateľne menšia, než za akú by tam sondu vyslali napríklad Rusi, USA, alebo EÚ.

India si chce zároveň ukrojiť viacej zákazok, ktoré by pomohli financovať vesmírny program. Minulý mesiac táto krajina vyniesla do vesmíru 36 široko pásmových satelitov. Niektorí odborníci tvrdia, že krajine sa darí udržať nízku cenu vďaka reverznému inžinierstvu a kopírovaniu. Svoju úlohu majú zohrať aj indickí inžinieri, ktorý zarábajú zlomok miezd oproti svojim zahraničným kolegom.

Zdroj: Phys.org,