India chce po vzore EÚ tiež jeden konektor pre elektronické zariadenia

Jeden konektor vládne všetkým a spojí ich v temnote?

Vyzerá to tak, že myšlienka jedného nabíjacieho konektoru pre väčšinu elektronických zariadení sa začína páčiť čoraz viac krajinám sveta. Kým v Spojených štátoch amerických ešte len vzniká iniciatíva, ktorá chce po vzore Európskej únie zaviesť USB-C konektor pre takmer všetky elektronické zariadenia, tak India chce byť v tomto rýchlejšia a vláda tejto krajiny by už rada videla USB-C konektor vo smartfónoch, tabletoch a podobne od roku 2025. Napriek tomu návrh indickej vlády je predsa len trochu rozdielny od toho európskeho.

Podľa predstaviteľa Indickej vlády, majú v tejto krajine prevahu klasické telefóny, pričom smartfóny nie sú až tak zďaleka rozšírené, nehovoriac o iných elektronických zariadeniach. Preto sa vláda rozhodla vytvoriť výbor, ktorý sa bude tejto téme hlbšie venovať. Výbor by sa mal venovať napríklad aj spoločnej nabíjačke pre slúchadlá. USB-C konektor by mali v Indii používať aj výrobcovia notebookov, ktorý by mali mať podobný časový horizont pre zavedenie, aký udala Európsk únia. Teda do roku 2026.

Z tohto oznámenia bude mať určite "radosť" technologický gigant Apple, ktorý stratí na ďalšom trhu možnosť používať svoj propierátny konektor Lightning. V tomto prípade sa dá predpokladať, že spoločnosť Apple by nakoniec mohla úplne upustiť od jeho používania, a teda hocikde na svete si kúpite iPhone s USB-C konektorom.

Zdroj: Neowin,