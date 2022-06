Ikea sa spojila so Swedish House Mafia

Vďaka spolupráci vznikol zaujímavý gramofón.

Švédsky nábytkárska firma Ikea sa spojila s hudobnou skupinou Swedish House Mafia, aby zákazníkom priniesli nové bytové doplnky. Táto spolupráca dostala názov OBEGRÄNSAD, ktorý vo švédčine znamená "neobmedzený" a témou tejto spolupráce je kreativita a hudba. Prvým výsledkom spolupráce je gramofón, ktorý vyniká hlavne minimalistickým dizajnom a jedinou pridanou funkciou je podpora technológie Bluetooth pre pripojenie bezdrôtových reproduktorov.

Druhým výsledkom spolupráce je dizajnérsky stôl, ktorý je primárne zameraný na tvorbu hudby a je doplnený o dva stojany pre reproduktory. Tvorcov hudby poteší aj integrovaná výsuvná polica pre MIDI klávesu a iné ovládače. V prípade, že by ste mali záujem o kúpu stola alebo gramofónu, budete si musieť počkať do jesene tohto roka. Bohužiaľ, ceny nie sú zatiaľ známe, ale vzhľadom na to, že za výrobou stojí spoločnosť Ikea, cenovky za jednotlivé produkty by nemali byť vysoké. Samotná kolekcia OBEGRÄNSAD by mala pozostávať až z 20 kusov nábytku.

Zdroj: Engadget,