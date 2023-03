Ikea predáva reproduktor s neuveriteľnou výdržou

Novinka láka aj zaujímavou cenou.

Obchodné domy Ikea sa čoraz viac začínajú obohacovať rôznou elektronikou. Vďaka príjemným cenám si môžete pomerne lacno vyskladať inteligentnú domácnosť. Tentokrát spoločnosť Ikea predstavuje cenovo zaujímavý reproduktor, ktorý spadá do série produktov Vappeby. Novinka ponúka niekoľko zaujímavých funkcií, akými sú napríklad vodeodolnosť IP67, dlhá výdrž na jedno nabitie, a to všetko za zaujímavú cenu.

Reproduktor patriaci do rodiny Vappeby ponúka až 80 hodinovú výdrž na jedno nabitie. V tomto prípade výrobca pripomína, že 80 hodinová výdrž by mala byť dosiahnutá vtedy, ak reproduktor prehráva hudbu na polovičnom výkone. Zároveň vďaka krytiu IP67 sa nemusíte báť používať reproduktor v prašných, ani vlhkých podmienkach. Novinka by mala vydržať ponorenie do vody v dĺžke 30 minút a do maximálnej hĺbky 1,5 metra.

Novinka váži 170 gramov a má aj pomerne kompaktné rozmery - 7,62 cm x 7,62 cm x 5 cm. Okrem iného, bluetooth reproduktor ponúka aj funkciu spárovania dvoch zariadení pre stereo prehrávanie hudby. Reproduktor by sa mal začať predávať v apríli tohto roka za sumu 15 dolárov (približne 14,13 eur).

