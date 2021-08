Švédska nábytkárska firma chce predávať čistú energiu, ale musíte žiť v správnej krajine.

Švédska nábytkárska firma IKEA chce predávať čistú energiu. Pritom je známe, že táto spoločnosť už dávno nepredáva len nábytok a dekoračné doplnky do bytov a domov. Výrobca nábytku sa okrem toho zameriava na predaj inteligentných zariadení, reproduktorov, ale aj inteligentných svetiel. Podľa Electreku má spoločnosť IKEA v pláne predávať čistú energiu domácnostiam vo Švédsku, pomocou predplatiteľskej služby Strömma. Za určitý poplatok bude odberateľom dodávaná elektrická energia z certifikovaných zelených zdrojov, teda energia získaná zo slnka, vetra alebo vody. Zároveň môžete sledovať stav dodávok energie pomocou mobilnej aplikácie.

Zatiaľ nie je známe, či sa predmetná služba nábytkárského koncernu rozšíri aj do ďalších krajín, kde spoločnosť pôsobí, pretože by išlo o zaujímavý koncept distribúcie elektrickej energie, ktorá je čisto z obnoviteľných zdrojov. Nábytkárska firma to s ekológiou myslí vážne, nakoľko prestala predávať žiarivky a žiarovky a plne sa sústredí na predaj LED svetiel. To isté platí aj batériami, pretože výrobca chce v blízkej budúcnosti prestať predávať aj klasické alkalické batérie. Firma má v pláne premeniť švédske mesto na udržateľnú komunitu. Dá sa predpokladať, že ak s týmto konceptom IKEA uspeje, tak ju budú ďalšie spoločnosti nasledovať.

