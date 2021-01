Hyundai potvrdil, že rokuje so spoločnosťou Apple ohľadom Apple Car...neskôr vyjadrenie zmenil

Spoločnosť Hyundai potvrdila, že rokuje so spoločnosťou Apple o spolupráci na vývoji autonómnych elektrických vozidiel. V priebehu niekoľkých hodín však spoločnosť svoje vyjadrenie zmenila a odstránila akékoľvek odkazy na technologického giganta Apple.

Juhokórejský výrobca automobilov Hyundai túto správu pôvodne potvrdil, pričom uviedol, že spoločnosti Apple a Hyundai rokujú, ale keďže je rokovanie ešte len v počiatočnom štádiu, nič ešte nie je rozhodnuté. Podľa pôvodnej informácie spoločnosť Hyundai už ukončila interné rokovania o projekte a čaká len na schválenie predsedom. Vďaka tejto správe sa akcie spoločnosti Hyundai zvýšili až o 24 percent, čo je najvyšší denný nárast akcií spoločnosti od roku 1988.

„Spoločnosť Apple musí uzavrieť partnerstvo s automobilkou, pretože nemá výrobné kapacity a predajné siete na predaj svojich automobilov,“ uviedol analytik spoločnosti KTB Investment & Securities Co. Lee Han-Joon. „Budovanie týchto schopností sa nedá uskutočniť rýchlo, takže Apple na to bude potrebovať partnera.“

Správy o rokovaní medzi spoločnosťami Hyundai a Apple prišli krátko po tom, čo vyšlo najavo, že elektromobil spoločnosti Apple môže prísť až o 5 alebo 7 rokov. Po úvodnej správe, v ktorej bola uvedená aj konkrétne spoločnosť Apple, vydala spoločnosť Hyundai revidované vyhlásenie, v ktorom sa už o americkej technologickej spoločnosti Apple nezmieňuje. „Dostali sme žiadosti o potenciálnu spoluprácu od rôznych spoločností, pokiaľ ide o vývoj autonómnych EV,“ uvádza spoločnosť v najnovšom vyhlásení. „Neboli urobené ešte žiadne rozhodnutia, nakoľko sú rokovania ešte v počiatočnom štádiu.“ Ako uviedol portál Bloomberg, spoločnosť Apple je o svojich plánoch notoricky tajnostkárska, takže jedným z možných vysvetlení je, že nechcela, aby o týchto rokovaniach vedela verejnosť.

Hyundai má však veľmi dobrú pozíciu na to, aby pomohol uviesť na trh plánované elektrické vozidlo spoločnosti Apple, najmä vďaka svojim investíciám do elektrických, autonómnych, robotických a dokonca aj lietajúcich automobilov. Spolupráca spoločností Hyundai a Aptiv by pravdepodobne mala v roku 2022 dodať autonómnu platformu pre vozidlá pripravenú na výrobu, ktorá bude k dispozícii poskytovateľom autonómnych taxislužieb, výrobcom a prevádzkovateľom vozových parkov.

Automobilka Hyundai má predstaviť svoje prvé elektrické vozidlo na špeciálnom podvozku v podobe elektromobilu Ioniq 5 niekedy počas tohto roku a spolu s Kiou plánuje do roku 2025 predstaviť 23 nových elektromobilov.

Zdroje: The Korea Economic Daily, Bloomberg, BBC News