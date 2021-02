Hyundai Motor America sa dostal do problémov, pričom majú zaplatiť výkupné.

Americká pobočka spoločnosti Hyundai Group - Hyundai Motor America, o ktorej sa v posledných dňoch hovorí, že by mohla vyrábať elektromobily pre spoločnosť Apple, sa dostala do problémov skrz hackerský útok. Tento útok bol vykonaný pomocou ransomwéru, ktorý mal zašifrovať všetky interné dokumenty spoločnosti. Za útokom stojí hacker s menom DoppelPaymer, ktorý žiada od spoločnosti výkupné v hodnote 16 500 000 eur s tým, že na zaplatenie výkupného majú 21 dní. Vyhráža sa tým, že ak ho do troch dní neskontaktujú, zverejní všetky informácie.

Hacker DoppelPaymer informoval na platobnej stránke Tor, že ukradol americkej pobočke Kii interné dokumenty a žiada zaplatenie výkupného v hodnote 404,5412 bitcoinov. Pritom ak spoločnosť nezaplatí výkupné do stanoveného termínu, zvýši hodnotu výkupného na 600 bitcoinov, čo je približne 24 760 000 eur. Hacker zároveň spoločnosť informoval, že ak zaplatia výkupné, tak dostanú dešifrovací kľúč na odomknutie interných dokumentov automobilovej spoločnosti. Útok sa týka len americkej pobočky tejto juhokórejskej spoločnosti.

Automobilová spoločnosť Hyundai Motor America priznala, že trpela troj-dňovým výpadkom, ale zároveň poprela, že sa jednalo o hackerský útok. Napriek tomu ale unikla správa o vydieraní spoločnosti. Ochromenie americkej pobočky spôsobilo nefunkčnosť systému, ktorý má na starosti zoznam majiteľov automobilov, mobilnú aplikáciu UVO a portál pre spotrebiteľské záležitosti.

