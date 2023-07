Hudba generovaná AI nemôže získať cenu Grammy

Vývoj umelej inteligencie a jej nasadzovanie do "bežného" života začína otvárať nové filozofické a morálne otázky.

Vytváranie "umelého života" v podobe umelej inteligencie začína prinášať čoraz vo väčšej miere nové morálne a filozofické otázky. Jednou z takých otázok je, či si AI zaslúži vyhrávať hudobné ceny. Odmietavo sa voči tomuto aktu postavil generálny riaditeľ Recording Academy - Harvey Mason Jr., čo znamená, že hudba vytvorená umelou inteligenciou (minimálne) zatiaľ nemá šancu vyhrať cenu Grammy. Napriek tomu existuje "cestička", ako cenu AI predsa len môže "vyhrať". Recording Academy zatiaľ umožní zasielanie skladieb, na ktorých sa podieľala aj umelá inteligencia, ale cenu v konečnom dôsledku vyhrá a preberie človek.

Podmienky posudzovania v súčastnosti nie sú pevne stanovené. Ak teda v piesni zaznie hlas generovaný AI, prípadne hudobné nástroje generované AI, akadémia bude zvažovať, či cenu udelí, alebo nie. V prípade piesní musí byť tvorcom drvivej väčšiny textu človek. Napríklad pieseň “Heart on My Sleeve", za ktorou stoja fake Drake / The Weeknd je pravdepodobne bež šance na výhru. Otázne je aj prípadné získanie ceny pre autorku Holly Herndon, ktorá vytvorila cover verziu pesničky - Jolene spolu s umelou inteligenciou Jolly Herdon. Taktiež bude stáť za zváženie, ako sa hudobné akadémie postavia voči "poslednej" pesničke skupiny The Beatles, na ktorej spolu s AI pracuje Paul McCartney.

Mason Jr. uznáva, že AI môže pozdvihnúť hudobný priemysel, ale je potrebné stanoviť aj nejaké hranice, čo sa dá ešte považovať za "živú" a "umelú" hudbu.

