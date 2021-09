Hubble a ALMA spojili sily, nahliadli 10 miliárd rokov do minulosti a otvorili nové otázky

Hubble a ALMA spojili svoje sily pri výskume vesmíru, nahliadli do minulosti a vedcom sa otvorili nové otázky ohľadom života galaxií.

Vesmírny teleskop Hubble, spolu s pozemným rádioteleskopom ALMA (The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) objavili šesť mŕtvych galaxií, ktoré sa v tomto stave nachádzali, keď mal vesmír tri miliardy rokov. To znamená, že týmto galaxiám došiel takzvaný studený vodík, ktorý je potrebný na tvorbu hviezd. Záhadou je to, že to obdobie patrilo medzi vrcholové v tvorbe hviezd a tým sa vynára otázka, kde sa predmetný vodík stratil. Takže teória o bohatej hviezdotvorbe v ranom vesmíre sa bude musieť prepracovať, nakoľko jednotlivé galaxie "umreli" počas tohto mladého obdobia.

Vedci tieto galaxie objavili pomocou silných gravitačných šošoviek, ktoré sú tvorené z veľmi hmotných galaktických zhlukov a tie svojim gravitačným vplyvom ohýbali a zväčšovali svetlo z ďalekých galaxií. Po "hviezdnom boome", vedecká obec zastáva názor, že galaxie sa skôr už spájali do väčších, než aby aktívne prebiehala hviezdo-tvorba. Hubblov vesmírny teleskop má stále čo povedať, napriek tomu, ako dlho sa už nachádza na orbite našej planéty (rok 1990). Spolu s rádioteleskopom ALMA, tak vzniklo unikátne spojenie, vďaka ktorému vedci dokázali nahliadnuť do minulosti, keď bol vesmír ešte mladý. Astrofyzikom sa zároveň tak ponúkli nové otázky: Prečo predmetné galaxie zastavili hviezdo-tvorbu? Prečo tak rýchlo potrebovali vodík? "Ukradli" im ich iné galaxie?

Po 31 rokoch má Hubblov vesmírny teleskop dostať konečne nástupcu - Vesmírny teleskop Jamesa Webba, ktorý má vedcom pomôcť lepšie nahliadnuť do vesmírnych hlbín.

Zdroj: Engadget,