Huawei zvažuje použitie Qualcomm procesorov

Huawei bude možno nútený použiť vo svojich smartfónoch procesory od Qualcommu.

Čínsky výrobca smartfónov Huawei bude možno musieť zvážiť použitie procesorov od spoločnosti Qualcomm. Výrobca smartfónov bude nútený urobiť pravdepodobne neočakávané kombinácie v prémiovej rade P50. K tomuto kroku má pristúpiť z dôvodu údajne nedostatočných skladových zásob procesorov HiSilicon Kirin 9000, ktoré by nedokázali pokryť dopyt po vyrábaných smartfónoch s týmto čipsetom. Huawei by sa tak musel poobzerať po iných dodávateľoch.

Technologický gigant by musel použiť prémiové procesory Snapdragon 888 od spoločnosti Qualcomm. Tu ale vznikajú určité prekážky. Huawei má zákaz používať vo svojich zariadeniach 5G technológiu, takže bude musieť použiť len 4G verziu tohto čipsetu. Tým sa očakáva, že čínska spoločnosť použije procesory Snapdragon 888 v základných smartfónoch P50 a procesory Kirin 9000 budú použité vo vyššej verzii P50 Pro. Výroba prémiovej rady zariadení by mala začať už v auguste tohto roka, pričom podľa odhadov by mali byť čispety Kirin 9000 vyčerpané už v decembri. V tomto prípade sa tu nachádza jedna veľká prekážka. Použitie čipsetov od spoločnosti Qualcomm musí schváliť americká vláda.

Za aktuálne problémy, ktorými sa potýka čínska spoločnosť Huawei, je z veľkej časti zodpovedný bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý spoločnosť zaradil na čiernu listinu spoločností. Vďaka tomu Huawei stratil dôležitý prístup k rôznym technológiám pre výrobu svojich smartfónov. Bohužiaľ, ani po zmene prezidenta na čele Spojených štátov amerických, neprišlo žiadané uvoľnenie zákazu.

Zdroj: GSMArena,